Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Bayburt'ta yaşayan 21 yaşındaki Sude adlı genç kız, 5 yıldır kendisini rahatsız eden takıntılı bir kişiden kurtulamadığını anlattı. "Hashtag olmak istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan Sude, uzaklaştırma kararına rağmen şahsın peşini bırakmadığını belirtti ve "Bıçaklanarak ya da kafam kesilerek öldürülmek istemiyorum" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Bayburt'ta yaşayan 21 yaşındaki Sude adlı genç kız, sosyal medyada yayınladığı video ile yaşadığı kabusu anlattı. "Hashtag olmak istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan genç, 5 yıldır takıntılı bir şahıs tarafından rahatsız edildiğini, şikayetçi olmasına rağmen kurtulamadığını söyledi.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

Sokağa çıkmaya korktuğunu belirten genç kız, "3 yıldır yazıyordu. Bir gün bunalıp şikayetçi oldum. Maalesef durmadı. Uzaklaştırma aldım. Bir süre yazmadı, sonra yine rahatsız etmeye başladı. Şimdilerde sokağa çıkmaya korkuyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Dolmuşa binemediğim için taksiyle gidip geliyorum. Bıçaklanarak ya da kafamın kesilip surlardan atılarak öldürülmek istemiyorum" dedi.

"UMARIM BANA YARDIMCI OLURSUNUZ"

Genç kız, videoda yetkililere seslenerek, "Umarım bana yardımcı olursunuz. Rahat rahat gezebilmek istiyorum. 21 yaşındaki bir genç kızın hayali yolda rahat yürümek olmamalı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sude'nin feryadı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak genç kızın korunmasını istedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ahlak örtüsü olmayanı baş örtüsü dindar yapmaz büyükler boşuna dememişler İSLAM deniz gibidir pislikleri dışarı atar sürmüş bi ton boya bırak bu reklam kokan hareketleri be hiçmi etrafında sana yardım edecek biri yok iyice zıvanadan çıktınız popüler olmak için

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Yorumuna katılıyorum. Kullanıcı adına da binlerce kez katılıyorum :D

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

adamsın kartal saygılar :))

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Nereden Bileceğiz Doğru Söylediğini ? Belki İftira Atıyor?Belki Aralarında Bir Yaşanmışlık Var geçmişte Çocuk Bunu Bıraktı Buda Senmisin Beni Bırakan En Doğrusunu Allah Bilir

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Beyin yok mu sende.. şikayetci olmuş uzaklaştırma almış adam... doğru olmazsa uzaklaştırma alır mı..kafan hiç basmıyor mu

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Yazışmalari delil olarak göstermiş ki yargıya adam uzaklaştırma almış

yanıt4
yanıt3
Haber Yorumlarısezgin sucin:

bumu 21 yalında

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Senin dudaklarina nolmus oyle..Baya bi sislik varda...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bende onla evlen senin ondan daha çok seveni bulamassın

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
