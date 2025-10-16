Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Bayburt'ta yaşayan 21 yaşındaki Sude adlı genç kız, sosyal medyada yayınladığı video ile yaşadığı kabusu anlattı. "Hashtag olmak istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan genç, 5 yıldır takıntılı bir şahıs tarafından rahatsız edildiğini, şikayetçi olmasına rağmen kurtulamadığını söyledi.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

Sokağa çıkmaya korktuğunu belirten genç kız, "3 yıldır yazıyordu. Bir gün bunalıp şikayetçi oldum. Maalesef durmadı. Uzaklaştırma aldım. Bir süre yazmadı, sonra yine rahatsız etmeye başladı. Şimdilerde sokağa çıkmaya korkuyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Dolmuşa binemediğim için taksiyle gidip geliyorum. Bıçaklanarak ya da kafamın kesilip surlardan atılarak öldürülmek istemiyorum" dedi.

"UMARIM BANA YARDIMCI OLURSUNUZ"

Genç kız, videoda yetkililere seslenerek, "Umarım bana yardımcı olursunuz. Rahat rahat gezebilmek istiyorum. 21 yaşındaki bir genç kızın hayali yolda rahat yürümek olmamalı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sude'nin feryadı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak genç kızın korunmasını istedi.