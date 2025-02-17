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Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya Öztürk'ün zor anları

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Askerlerimizin hem teröristlerle hem de zorlu kış şartlarıyla mücadelesini görüntülemek için Irak sınırına giden Fulta Öztürk, komandolardan birinin çantasını kaldırmaya çalışırken bir hayli zorlandı.

Gazeteci Fulya Öztürk, Mehmetçik'in ağır kış koşulları altında terörle mücadelesini sahadan aktardı. Bölgeden yaptığı haberlerle dikkat çeken Öztürk, askerlerle gerçekleştirdiği röportajlarla operasyon şartlarının ne denli zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"ÜZERİMDE 35 KİLO AĞIRLIK VAR"

Yayın esnasında mikrofon uzatılan bir Mehmetçik, üzerindeki teçhizatların ağırlığına dikkat çekerek "Şu an üzerimde 35 kilo kadar bir ağırlık var. Tüm teçhizatlarla ve mühimmatlarla beraber 35 kilonun üzerine çıkıyor" dedi.

"BELİM BÜKÜLDÜ"

Devamında Mehmetçik'in yardımıyla çantayı sırtına geçirmeye çalışan Fulya Öztürk, "İnanılmaz, belim büküldü gerçekten. Kask var, silah var, miğfer var, el bombaları var hepsi 40 kilodan bile fazladır. Bunlarla dengede durmak yürümek çok zor, anlamak istiyorum sizleri." ifadelerine yer verdi.

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya Öztürk'ün zor anları
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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