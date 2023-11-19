Koçarlı Belediye Başkanı 100 yaşındaki Fatma Çiftçi'yi ziyaret etti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Haydarlı Mahallesi'nde yaşayan 100 yaşındaki asırlık çınar Fatma Çiftçi'nin doğum gününü çat kapı ziyaretle kutlayarak gönlünü aldı.

Koçarlı'da 'gönül belediyeciliği' şiarıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Nedim Kaplan, cumhuriyetin 100. yılında 100 yaşına giren 10 çocuk 60 torum sahibi Fatma Çiftçi'yi unutmadı. Cumhuriyetle yaşıt Fatma ninenin Haydarlı Mahallesi'ndeki ikamet ettiği evine sürpriz ziyarette bulunan Başkan Kaplan, çocukları ve torunları eşliğinde doğum günü kutlamasında bulundu. Ziyarette Çiftçi'nin elini öpüp hayır duasını alan başkan Kaplan, herhangi bir ihtiyacı olduğunda Koçarlı Belediyesi olarak gece gündüz her zaman yanında olduklarını söyledi.

Fatma Nine'den çocukluğundaki Cumhuriyet Bayramı hatıralarını dinleyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmet ve minnetle yad eden Başkan Kaplan sosyal medya hesabından anlamlı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet gibi 100 yaşında. Koca bir çınar gibi, tıpkı cumhuriyet gibi.. Dimdik ve ayakta 100 yıllık ömrüne 10 evlat, 60 torun bırakan Fatma Çiftçi teyzemizin 100 koca yılını geride bıraktığı bu gününü birlikte kutladık. İyi ki doğdun Koca Çınar" ifadelerini kullandı. - AYDIN