Kocaeli'de Uçak Bilim Merkezi Hizmete Açıldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamlayan 300 yolcu kapasiteli Airbus A340 tipi yolcu uçağı 17 dönümlük arazide ' Havacılık Bilim Merkezi' olarak hizmet vermeye başladı.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde 2018 yılında parça parça 14 TIR ile ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı tadilat çalışmalarının tamamlanması ve çevre düzeninin bitirilmesinin ardından Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Havacılık Bilim Merkezinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, sivil toplum temsilcilerinin temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

BÜYÜKAKIN; ARANIZDAN BİRİ BU UÇAĞIN DAHA İYİSİNİ TÜRKİYE'DE YAPSIN

Törene katılan öğrencilere seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek vizyonunun kapılarını açtıklarını belirterek, "Eskiden müzelerde sergilenen eserlere dokunulmaması, sadece bakılması için etrafı genellikle iplerle, bariyerlerle çevrilerek muhafaza altına alınırdı. Ancak daha sonra özellikle çocukların keşfetmesi, ilham alması, o ilhamla yaratıcılıklarının pekişmesi için tasarımlar yapıldı. Aranızdan birileri şu uçağın içinde uçağı merak etmeye başlasın. Uçağın yazılımını yapsın, donanımını yapsın, yarın bu uçağı Türkiye'de bu uçağın daha iyisini yapsın ve benim ülkem dünyanın en ileri ülkesi olsun. Kafamız bu, bunu yapma sebebimiz bu, onun için biraz sonra uçağın içinde gezerken bütün bunları düşünerek gezin, yarın bu ülkeye iyilik yapmak istiyorsanız bunu yapacaksınız." dedi.

'RESTAURANT YAPILACAKTI BİLİM MERKEZİ OLDU'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, kendisinden önce uçağın restoran olarak projelendirildiğini açıklayarak şunları söyledi:

"2019 yılında belediye başkanı seçilmesinin ardından uçağın bilim merkezi olarak hizmet verilmesine karar verildi. Kimlik kazandıracak eserlerden en önemlisini hizmete açıyoruz. Tabii bu kolay olmadı, 2019'da aday ilan edildiğimizde uçak ile ilgili olarak beyannamemizde burayı bir bilim merkezi yapmayı ifade etmiştik. Uçak daha önceki yıllarda buraya konulmuş, tabii o tarihlerde de bir restoran ihalesi yapılmış bir çalışmaydı. Biz bir bilim merkezine çevirmek istediğimizi ifade ettikten sonra ihaleyi alan müteahhite ihaleyi bırakması için rica ettik o da sağolsun ihaleden çekildi. Biz de bu süreçten sonra uçağın bilim merkezi olması yönünde çalışmalarımıza başladık."