Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından Kocaeli'de sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İzmit ve Gebze ilçelerinde aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.