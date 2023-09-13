Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışan7lar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını bitirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.