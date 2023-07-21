Kocaeli'de 80 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 80 yaşındaki bir adam, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Serkan Kaya Caddesi üzerinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.