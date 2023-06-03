Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki iki büyükbaş hayvana ait leşler vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince sudan alındı. Hayvan leşleri gömülmek üzere götürüldü.

Kızılırmak'ta telef olan 2 büyükbaş hayvan kepçe ile çıkarıldı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'ndeki iki büyükbaş hayvana ait leşler vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince sudan alındı.

İlçe merkezinde Kızılırmak nehri içinde iki adet büyük baş hayvan ölüsü vatandaşların ihbarı üzerine Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe yardımı ile ırmaktan çıkarıldı.

Vatandaşlar yapılan çalışmayı meraklı gözlerle izlerken, sudan alınan hayvan leşleri gömülmek üzere götürüldü.

Irmak'a ne zaman düştüğü bilinmeyen hayvanların suda kaldığı için şiştiği ve çevreye kötü koku yaymaya başlaması üzerine ırmak kenarından bulunan kafe ve çay bahçelerine gelen ilçe halkını rahatsız ettiği öğrenildi.