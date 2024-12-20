Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar ekibe veda ediyor.

Yayınlandığı günden itibaren cuma akşamlarına damga vuran ve reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" her hafta adından söz ettirmeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu ve Özge Özacar'ı buluşturan dizi, hikayedeki entrika ve olaylarla gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor

"GÖRKEM" EKİBE VEDA EDİYOR

Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz'un yönettiği dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olduğu günden beri hikayenin seyrini değiştiren ve yaptığı kötülüklerle seyirciler tarafından sevilmeyen "Görkem" karakterine hayat veren Özge Özacar ekibe veda ediyor. Ayrıca, Görkem'in hikayeden ayrılışının olaylı olacağı ve dizide büyük bir felaket yaşanacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kime inanacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Sevtap'ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri'nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri'yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. YouTube'da program yapmaya başlayan Kıvılcım'ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa'nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.

Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
img

Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNecla Dora:

Elhamdülil Allahh MENDEBUR. KAREKTERLI. DEF OLSUN REZALETDI

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 20-21 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi 20 Aralık Cuma? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.