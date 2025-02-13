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Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında, Alzheimer başlangıcındaki karakter Sönmez'in, Doğa'nın kızı Cemre'yi küvette unutması büyük tepki çekti. Dizinin bu sahnesi, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Sönmez'in, Doğa'nın kızı Cemre'yi küvette unutması tepki çekti.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Fragmanda Alzheimer başlangıcında olan Sönmez, Doğa'nın kızı Cemre'ye banyo yaptırırken küvette unuttu. Bebeğin ağladığı anlarda içeri giren Kıvılcım ise torununu kurtardı.

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bebeğin küvette unutulduğu sahne sosyal medyada tepki çekti. Dizide Cemre karakteri için oynatılan bebeği gerçekten ağlatmalarına çok sayıda yorum geldi.

İşte fragmandaki o anlara gelen yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kaldırın şöyle dizileri artıj

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