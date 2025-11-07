Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 7 Kasım Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı?

7 Kasım Cuma akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Her bölümüyle gündem olan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölümü saat kaçta ekrana gelecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Duygusal sahneleri, toplumsal konuları ele alan güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla her bölümü merakla beklenen dizi, ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi, bu hafta da heyecan dolu sahneleri ve karakterlerin iç hesaplaşmalarıyla dikkat çekiyor. Her bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyen yapım, saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 111. Bölümünde; Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur. Kıvılcım'ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir.

Nilay'ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih'in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir. Işıl, Abdullah'ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah'ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır.

Firaz'ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo'nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.