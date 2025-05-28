Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Bir kız isteme töreninde yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyada gündem oldu. Geleneklere göre damada ikram edilmesi beklenen kahve, gelin adayı tarafından başka bir kişiye götürüldü. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Düğün günü sıkıntı çıkarmaz inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.