Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
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Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
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Bir kız isteme töreninde gelin adayı, geleneklere aykırı şekilde damat kahvesini başka bir kişiye ikram etti. Görüntüyü izleyenler "Düğün günü sıkıntı çıkarmaz inşallah" demekten kendini alamadı.

Bir kız isteme töreninde yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyada gündem oldu. Geleneklere göre damada ikram edilmesi beklenen kahve, gelin adayı tarafından başka bir kişiye götürüldü. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Düğün günü sıkıntı çıkarmaz inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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