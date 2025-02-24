Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
Bir kız isteme töreninde damat adayı hakkında sorulan "Kötü bir alışkanlığı var mı?" sorusuna verilen "Fenerbahçeli' yanıtı sosyal medyada viral oldu.
Geleneksel olarak yapılan kız isteme merasiminde damat adayı hakkında sorulan "Kötü bir alışkanlığı var mı?" sorusuna "Fenerbahçeli' yanıtının verilmesiyle ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.
EĞLENCELİ YORUMLAR YAPILDI
O anlarda kahkahalar yükselirken, esprili cevap kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Özellikle ezeli rekabetin tarafları olan futbolseverler, bu diyaloğa eğlenceli yorumlar yaptı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Mükemmel ortam
- Daha kötüsü olamaz zaten...
- Fenerbahçe'nin adını çıkardınız.
- Allah başka dert vermesin
- On numara tespit
Kaynak: Haberler.com / Yaşam