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Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damat adayından olay hareket

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Kız isteme törenlerinde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi eklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde damat adayına tuzlu su verildi. Suyun tuzlu olduğunu bilmeden içen damat adayının yaptığı hareket gelin adayı başta olmak üzere herkesi güldürdü.

Sosyal medyada hemen hemen her gün bir kız isteme merasimi görüntüsü gündem oluyor. Son olarak paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü.

Kız isteme töreninde damat adayına tuzlu kahvenin yanında tuzlu su verildi. Kahveyi içmeden önce suyu içen damat adayının suyun da tuzlu olduğunu anlaması üzerine yaptığı hareket çok konuşuldu.

Tuzlu suyu bir süre ağzında tutan damat adayı, arkasını dönerek törende yere tükürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar damat adayına güldüklerini belirtirken, bazı kullanıcılar da gelin adayına "Bu da yapılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damat adayından olay hareket
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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