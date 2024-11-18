Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damat adayından olay hareket

Sosyal medyada hemen hemen her gün bir kız isteme merasimi görüntüsü gündem oluyor. Son olarak paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü.

Kız isteme töreninde damat adayına tuzlu kahvenin yanında tuzlu su verildi. Kahveyi içmeden önce suyu içen damat adayının suyun da tuzlu olduğunu anlaması üzerine yaptığı hareket çok konuşuldu.

Tuzlu suyu bir süre ağzında tutan damat adayı, arkasını dönerek törende yere tükürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar damat adayına güldüklerini belirtirken, bazı kullanıcılar da gelin adayına "Bu da yapılmaz" diyerek tepki gösterdi.