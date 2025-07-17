Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı

İlk staj gününün henüz üçüncü saatindeyken kıyafeti nedeniyle evine yollanan bir genç, yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaştı. Kombinini gösterdiği video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başladı.

"NEREDE NE GİYECEĞİNİ BİLMEMEK DE..."

Kimi kullanıcılar "Nerede ne giyeceğini bilmemek de varoşluktur" şeklinde yorumlar yaparak iş yerlerinin kıyafet kurallarına uymanın profesyonelliğin bir parçası olduğunu savunurken, kimileri ise genç stajyere destek vererek yaşadığı durumu "aşırı kuralcılık" olarak değerlendirdi.