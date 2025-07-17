Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı

Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Haber Videosu

Stajının ilk gününde kıyafeti uygun bulunmayan bir genç, 3. saatte eve gönderildi. Kombinini paylaşan gencin videosu kısa sürede viral oldu.

İlk staj gününün henüz üçüncü saatindeyken kıyafeti nedeniyle evine yollanan bir genç, yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaştı. Kombinini gösterdiği video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başladı.

"NEREDE NE GİYECEĞİNİ BİLMEMEK DE..."

Kimi kullanıcılar "Nerede ne giyeceğini bilmemek de varoşluktur" şeklinde yorumlar yaparak iş yerlerinin kıyafet kurallarına uymanın profesyonelliğin bir parçası olduğunu savunurken, kimileri ise genç stajyere destek vererek yaşadığı durumu "aşırı kuralcılık" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

İlk günden patronun dikkatini mi çelmeyi düşünmüş?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.