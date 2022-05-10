Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yiyen kız sosyal medyada viral oldu - Haberler

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Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yiyen kız sosyal medyada viral oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kısmetinin açılması isteyen kızın, arkadaşının nişan kurdelesini yediği anlar sosyal medyada viral oldu. Videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.

Genç bir kızın kısmetinin açılması için yaptığı hareket şaşkınlık yarattı. Arkadaşının nişanına katılan kız, nişan merasiminin ardından mutfağa geçerek kurdeleyi yedi.

ÜSTÜNE DE ÇAY İÇTİ

Genç kız, kurdeleyi yedikten sonra üzerine de çay içti. Bu anlar ise etraftakiler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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