Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yiyen kız sosyal medyada viral oldu

Genç bir kızın kısmetinin açılması için yaptığı hareket şaşkınlık yarattı. Arkadaşının nişanına katılan kız, nişan merasiminin ardından mutfağa geçerek kurdeleyi yedi.

ÜSTÜNE DE ÇAY İÇTİ

Genç kız, kurdeleyi yedikten sonra üzerine de çay içti. Bu anlar ise etraftakiler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.