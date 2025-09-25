Haberler

Kırşehir'de Yasa Dışı Avcılık Ekipmanları Ele Geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kırşehir'deki denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazı ve akü bağlantısının ele geçirildiğini duyurdu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kırşehir'de yapılan denetimde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazı ve akü bağlantısının ele geçirildiğini açıkladı.

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir'de ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, 3 farklı noktada yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazı ve akü bağlantısı ele geçirildi. Düzenekleri kuran şahısların tespiti için çalışmalar sürüyor. Tespit edilmeleri halinde yasal işlem uygulanacaktır. Doğayı ve yaban hayatını korumak için ekiplerimiz gece gündüz sahada" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
