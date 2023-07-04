Kırşehir Belediye Başkanı Kadın Emek Pazarı'nı Ziyaret Etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kadın Emek Pazarı'ndaki stantları ziyaret ederek emekçi kadınlara çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Ekicioğlu, Ahi Çarşısı yanında mayıs ayından beri faaliyetlerine devam eden Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret etti. Ekicioğlu, sosyoekonomik açıdan kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere toplumsal yaşamımızda kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınların erkeklerle sadece kağıt üzerinde değil, toplumsal yaşamın her alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini, özgür ve eşit insanlar olarak aynı zamanda ekonomik alana katkı sunacak üretimlerini de Kırşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz. Mayıs ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadın Emek Pazarı'nda emekçi kadınlarımız üretmiş oldukları ürünleri hemşehrilerimize sunmakla kendilerinin ekonomik alanda da varolduklarını göstermekte ve isterlerse neler yapabileceklerini göstermektedirler. Şu bilinmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımızda kadınların kendi yaşamlarını istedikleri şekilde düzenlemelerinin çok önem arz etmektedir. Şu unutulmamalıdır ki kadınlar aile içinde, kamusal yaşamda ve de iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Kadınlar daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Sosyoekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle Kadın Emek Pazarı'nın tüm emekçi kadınlarına vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum."