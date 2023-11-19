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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kırklareli'nde dün başlayan sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.