Kırklareli'nde Özel Gereksinimli Öğrencilere Havuz Etkinliği

Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler havuzda eğlendi. Ayrıca Demirköy ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.