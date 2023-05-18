Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, hacı adaylarına ibadet bilinci, hac ibadeti, bir arada yaşama bilinci ve hazırlık konularında bilgiler verdi. Kırklareli Üniversitesi'nde ise yeni nesil pazarlama trendleri hakkında bir program düzenlendi. Ayrıca Kırklareli Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlileri için bir eğitim semineri düzenleyecek.

Kırklareli'nde hacı adayları bilgilendirildi.

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sungurbey Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda hacı adaylarına, "İbadet bilinci ve hac ibadeti", "Hac ibadetin gereği olarak bir arada yaşama bilinci" ve "Yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık" konularında bilgiler verdi.

Eviş, hacı adaylarının kutsal topraklarda bol bol dua etmelerini istedi.

KLÜ 12. Kariyer Günleri

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) 12. Kariyer Günleri etkinlikleri devam ediyor.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü tarafından çevrimiçi, "Yeni Nesil Pazarlama Trendleri" programı düzenlendi.

Bir firmanın pazarlama müdürü, yeni nesil pazarlama trendleri ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Hayvan koruma görevlileri bilgilendirilecek

Kırklareli'nde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri düzenlenecek.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, seminerin 26 Mayıs Cuma günü saat 09.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde

düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, seminere katılmak isteyenlerin 24 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kırklareli Belediyesi hizmet masasına başvurmaları gerektiği bildirildi.