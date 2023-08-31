Kırklareli Gençlik Merkezi'nden Sosyal Medya Etkinliği
Yaşam Haberleri
Kırklareli Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Sosyal medyadan, sosyal meydana' etkinliği Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklarla sohbet ederek yüzlerini boyadı ve müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Başhekim Kalfalı ise Demirköy Devlet Hastanesi'nde görevine başladı ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele edeceğini belirtti.
Kırklareli Gençlik Merkezince "Sosyal medyadan, sosyal meydana" etkinliği düzenlendi.
Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Gençlik Merkezi gönüllüleri sohbet ettikleri çocukların yüzlerini boyadı.
Etkinlik gönüllülerin müzik eşliğinde çocuklarla oynaması ile sona erdi.
Başhekim Kalfalı görevine başladı
Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Şükran Sema Kalfalı görevine başladı.
Kalfalı, AA muhabirine görevini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini söyledi.
Demirköy'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kalfalı, hastane olarak vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydetti.