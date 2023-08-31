Kırklareli Gençlik Merkezi'nden Sosyal Medya Etkinliği

Kırklareli Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Sosyal medyadan, sosyal meydana' etkinliği Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklarla sohbet ederek yüzlerini boyadı ve müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Başhekim Kalfalı ise Demirköy Devlet Hastanesi'nde görevine başladı ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele edeceğini belirtti.