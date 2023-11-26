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Kırıkkale-Samsun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kentte fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Balışeyh ilçesinde derenin taşması sonucu kara yolunda çift yönlü ulaşım kapatıldı.