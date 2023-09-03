Kırıkkale'de Oyun Oynarken Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

KIRIKKALE'de oyun oynarken kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan 4 yaşındaki E.C.'yi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çalılıöz Mahallesi 380'inci sokaktaki evlerinde oyun oynayan E.C.'nin bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma ile E.C.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.