Kırıkkale'de Otobüs Kazası Sonucu Ölen Çocuğun Yakınları Bariyer ve Üst Geçit İstedi

KIRIKKALE'de yola kaçan topunun peşinden giderken otobüs çarpıp ölen Batuhan Ersay'ın (9) yakınları, kara yolunu trafiğe kapatıp, oturma eylemi yaparak bariyer ve üst geçit yapılmasını istedi.

Kaza, 25 Ağustos'ta Kırıkkale- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yola kaçan topun peşinden giden Batuhan Ersay'a yolcu otobüsü çarptı. Kazada Ersay, yaşamını yitirdi. Ersay'ın yakınları ve mahalleliden oluşan yaklaşık 100 kişi, bugün kaza yerinde oturma eylemi yaparak yolun Kayseri yönünü ulaşıma kapattı. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bariyer ve yaya üst geçit yapılmasını istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Keskin Kaymakamı Tunahan Çil de bölgeye gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, görevlilerin uyarılarının ardından eylemi sonlandırdı.

Butuhan Ersay'ın babası Emre Ersay, "Benim çocuğum gitti, başkalarınınki de gitmesin. Buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) sesleniyorum. Buraya çocukların üzerinden geçemeyeceği yüksek bir bariyer istiyoruz. Bir de üst geçit istiyoruz. Devletimiz büyük bir devlet. KGM'nin gücü buna yeter. Bu başımıza gelen ilk değil. Eşimi yaşamaya nasıl ikna gedeceğim? Kimsenin canı yanmasın. Bu geldiğimiz son çare. O otobüs oğlumun geleceğini öldürdü" diye konuştu.