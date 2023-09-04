Kırıkkale'de Kamyonette Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırıkkale'de seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih C. idaresindeki 25 DA 869 plakalı kamyonetin, Kırıkkale-Çorum kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek itfaiye ve polise haber verdi. Yangın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında sonucu kamyonette büyük çapta hasar oluştu.