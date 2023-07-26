Tokat'ta evinin bahçesindeki serasında Amerika'dan getirilen ve kimsenin kullanmadığı tohumları kullanan bir vatandaş, beklenmedik sonuçlar elde etti. Serasında ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan birçok ürün yetiştiren Bülent İçmez, pembe domateslerin büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Kimsenin kullanmadığı tohumları kullandı, aldığı sonuç hayrete düşürdü

TOKAT - Tokat'ta evinin bahçesinde ki serasında Amerika'dan getirilen ve kimsenin kullanmadığı tohumları kullanan vatandaş, aldığı sonucu kendisi de beklemiyordu.

Tokat Merkezde yaşayan Bülent İçmez, 20 yıl önce işinden emekli olduktan sonra evinin bahçesinde kurduğu serada vakit geçirmeye başladı. Çocukluğundan itibaren sera ve toprak işlerine merakı olan İçmez, serasında 20'ye yakın farklı ürünü ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan yetiştiriyor. Domates ve biber başta olmak üzere serasında birçok ürün yetiştiren içmez, 20 yıl önce Amerika'dan gelen 'Pembe Domates' tohumlarını kimse tercih etmezken serasında yetiştirmeye başladı. Rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken Pembe Domateslerin bir tanesi 4 kişilik bir ailenin sabah kahvaltısı ihtiyacını karşılayabilecek boyutta bulunuyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan menemen için en uygun domates çeşitti olan pembe domatesler tartıldığında 1 kiloyu aşkın ağırlığıyla dikkat çekiyor.

"Bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmemiştim"

Amerika'dan ilk geldiğinde tohumları kimsenin kullanmadığını belirten Bülent İçmez, "Emekli olduktan sonra kendime bu serayı düzenledim. 20 yılı aşkın süredir de bu serayla uğraşıyorum. Çocukluktan gelen serayla uğraşma merakım var. Burada yedi çeşit domatesim var. Normal marketlerde satılan sırık domates, Çanakkale domatesi, pembe domates, çerilerin turuncu ve kırmızısı var. 10 çeşitte yakın da biberlerim var. Emekli olduktan sonra vaktimi burada geçiyorum, akrabalarım buraya geliyor istedikleri kadar alıyorlar gidiyorlar. İaç veya fenni gübre vermiyorum. Çiftlik gübresi kullanıyorum, ilacı da mevsimine göre veriyorum. İlacı da ısırgan ve semizotundan elde ediyorum. Dışarda ki küvetin içinde 10 gün durduktan sonra sıvı gübre oluyor. Bu pembe domateslerin tohumu yirmi yıl önce bana Amerika'dan geldi, bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmemiştim. Amerika'dan geldiği için kimse bilmiyordu bu pembe domateslerin tohumunu, biraz yumuşak bir yapısı olduğu için de marketlerde satışa uygun görülmedi. Bende kendi çapımda geliştirdim, geçtiğimiz yıl bir kilo yüz grama kadar büyüttüm. Şuan tarttıklarımızdan bir kilo 40 gram gelenler var, 900 gram olanlar var. Sabah kahvaltısında menemen için çok uygun, 1 tanesi veya 2 tanesi bir aileye yetebilecek kadardır. Elimde ki domateslerin bir tanesi 1 kilodan fazla diğeri de yakın gelmişti. Bir insanın elinden daha büyükler. Bununla markette aldığınız 4 domates yerine 1 tane almanız yetiyor" Şeklinde konuştu.