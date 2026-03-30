Kilis'te prefabrik yapıda çıkan yangında kurtarılan 6 yavru köpek tedavi altına alındı

Kilis'te bir STK'ya ait prefabrik yapıda çıkan yangında mahsur kalan 6 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi için Geçici Rehabilitasyon Alanı'na götürüldü.

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesindeki bir STK'ya ait prefabrik yapıda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mahsur kalan 6 yavru köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpekler, kentteki Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda tedavi alına alındı. Köpeklerin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
