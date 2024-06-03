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Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı

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Kilis'te, sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik düzenlemeye karşı çıkmak için eylem yapan bir şahıs, kostüm giyerek bir sokak köpeğini canlandırdı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceği gün merakla beklenirken, Kilis'te bir şahıs kostüm giyerek bir sokak köpeğini canlandırdı.

Sokak köpeklerine yönelik hükümetin çalışması devam ederken başıboş köpeklerin, sokaklardan toplanarak ilk olarak sahiplendirilmesi sonrasında ise sahiplendirilemeyen köpeklerin ise uyutulması öngörülüyor.

Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı

KÖPEK KOSTÜMÜ GİYİP AĞLADI

Düzenleme bazı kesimlerce tepkiyle karşılanırken Kilis'ten ilginç görüntüler geldi. Bir grup hayvansever kentte pankart açıp, sloganlar atarak eylem yaptı. Protestoda köpek kostümü giyen, yüzüne yaptığı çizimlerle kendini köpeğe benzeten bir şahıs ise sokak köpeğini canlandırdı. Şahsın ilginç anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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