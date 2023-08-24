Kıbrıs gazisi Yaşar Orman son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Orman, memleketi olan Karapınar ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine ilçe yöneticileri, askeri yetkililer, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yaşar Orman, son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Yaşar Orman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi olan Karapınar ilçesinde bulunan Apak Mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Yaşar Orman Apak Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA