Kıbrıs gazisi Reşit Taşan'ın cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Reşit Taşan'ın cenazesi, yapılan törenin ardından defnedildi. Taşan'ın ailesi, taziyeleri kabul etti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Reşit Taşan'ın cenazesi toprağa verildi.
Evinde önceki gün nefes borusuna yemek kaçması üzerine Dilovası Devlet Hastanesine kaldırılan Taşan (70), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taşan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Orhangazi Mahallesinde evinin önünde helallik alınmasının ardından Çardaktepe Camisine getirildi.
Burada düzenlenen törende Taşan'ın ailesi, taziyeleri kabul etti.
Taşan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.