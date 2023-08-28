Kıbrıs gazisi Ramazan Kapucuoğlu toprağa verildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Kapucuoğlu'nun cenazesi törenle defnedildi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kapucuoğlu'nun naaşı, baba ocağına getirildi ve cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.