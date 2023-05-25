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Kıbrıs Gazisi, Pazaryerinde Çorap İçinde 5 Bin 600 TL Buldu

Kıbrıs Gazisi, Pazaryerinde Çorap İçinde 5 Bin 600 TL Buldu

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muammer Özdemir, pazaryerinde çorap içinde 5 bin 600 lira buldu. Özdemir, paranın kendisine ait olduğunu söyleyen kadına inanmayınca, kadın çantasından çıkardığı çorabın diğer eşini göstererek parasını geri aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muammer Özdemir, pazaryerinde çorap içinde 5 bin 600 lira buldu. Özdemir, paranın kendisine ait olduğunu söyleyen kadına inanmayınca, kadın çantasından çıkardığı çorabın diğer eşini göstererek parasını geri aldı.

Alaplı ilçesinde haftada bir gün Çarşamba günü kurulan kapalı pazaryerinde alışveriş için giden Alaplı Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Muammer Özdemir, yerde yumak halinde tek çorap gördü. Yerden aldığı çorabın içinde para olduğunu fark eden Özdemir, durumu sosyal medyada duyurarak sahibini bulmak amacıyla vatandaşlara bildirdi. Vatandaşların, sosyal medya hesaplarından "Alaplı Kapalı Pazaryeri'nde bir miktar para bulunmuştur" şeklinde duyuru yapmasının ardından Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri para kaybettiği yönünde kendilerine müracaat eden Kdz. Ereğli Üveyikli köyünden Hatice Artırmak isimli bir kadının olması üzerine irtibata geçerek buluşmasını sağladı.

Parayı bulan Kıbrıs Gazisi Özdemir'e, çorap içindeki paranın tutarını tam olarak söyleyemeyen kadın çantasından paranın olduğu çorabın diğer tekini göstererek ikna etti. Kıbrıs gazisi Özdemir, "Paranın miktarı önemli değil, önemli olan kaybeden kişinin 100 lirada olsa ihtiyacı olabileceğini düşünmek ve insanlık ölmemiş dedirttirmek." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Muammer Özdemir Zonguldak Kıbrıs Yaşam Haberler

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