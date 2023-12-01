Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi defnedildi. Yaşar'ın ailesi, yakınları ve ilçe protokolü cenaze törenine katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.

Gazi Yaşar, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Denizli'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemleri sonrası Alacami köyüne getirilen Yaşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Yaşar'ın ailesi ve yakınları ile Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve ilçe protokolü katıldı.??????????????