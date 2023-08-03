Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sevdiği çocukları eğlenceli bir projeyle daha buluşturuyor. Kepez Kent Meydanı'na çocuklara yönelik su oyun parkı yapılıyor.

Kepez Belediyesi çocukların suyla eğlenerek mutlu olacakları bir oyun parkı yapıyor. Çocuklara yaz tatillerinde eğlenme ve serinleme imkanı sunacak olan su oyun parkı, Kepez Kent Meydanı'nda, oyun parkının yanında 180 metrekarelik alana kuruluyor. Yüklenici firma, 14 adet oyun grubunun montajını tamamladı. Çocuklara, su parkında hijyen ve sağlık şartlarına uygun şekilde hizmet sunulacak. Belediye görevlilerinin güvenliği sağlayacağı su oyun parkı, çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başkan Hakan Tütüncü de, yapımında sona gelinen su oyun parkında incelemelerde bulundu. Açıklamasında, parkın açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirten Başkan Tütüncü, "Kent Parkımıza, çok büyük bir oyun parkı kurduk. Çocuklarımız, bu parkta gün boyu sevgi ve neşe dolu bir tatil geçiriyorlar" dedi.

Ücretsiz su oyun parkı haftaya açılıyor

Çocukların, Kepez'in parklarından aldığı mutluluğu ve neşeyi daha da yükseğe çıkaracak bir projeye imza attıklarını aktaran Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Kent Meydanımıza, su oyun parkı yapıyoruz. Bu parkı, sıcak yaz günlerinde ücretsiz olarak çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımız, parkta suyla oynayacaklar, ıslanacaklar, güneşlenecekler ve bol bol D vitamini alacaklar. Yavrularımız, bu parkta eğlendikten sonra da evlerine neşeyle dönecekler. Su oyun parkıyla çocuklarımızın neşe dolu bir yaz tatili geçirmelerini istiyoruz. Bu parkın, çocuklarımızın yaz tatiline keyif katacağına inanıyorum." - ANTALYA