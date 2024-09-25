Üye Girişi
Haberler

Kepez'de 70 Metrekarelik Daireden 1 Kamyon Evsel Atık Çıkarıldı

Kepez'de 70 Metrekarelik Daireden 1 Kamyon Evsel Atık Çıkarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaptığı temizlik operasyonunda, 71 yaşındaki emekli öğretmen İ.K'ye ait daireden 1 kamyon dolusu evsel atık çıkardı. Mahalledeki kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine gerçekleştirilen temizlikte, içindeki atıklar arasında küflenmiş yiyecekler, plastik atıklar ve kullanılmaz hale gelmiş eşyalar bulundu.

KEPEZ Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen 71 yaşındaki İ.K'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden 1 kamyon dolusu evsel atık çıkardı.

Kepez Belediyesi, Güneş, Hüsnü Karakaş, Yeşilyurt, Esentepe'den sonra Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin kötü koku ve haşere şikayetiyle gündeme getirdiği, çöplüğe dönüşen evde, Kepez Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda temizlik çalışması yapıldı. Kepez Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalara Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de eşlik etti. Saatlerce süren temizlik çalışması sonrasında emekli öğretmen İ.K'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden 1 kamyon dolusu evsel atık çıkarıldı. Atıklar arasında küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik atıklar, yıllardır açılmayan bir buzdolabı bulunuyordu.

ÇÜRÜMÜŞ, BÖCEKLENMİŞ YİYECEKLER

Ekipler, buzdolabını açtığında ise istiflenmiş, çürümüş, böceklenmiş yiyecekler ve çöple karşılaştı. Koku ve manzara mahalleliyi rahatsız ettiği kadar, belediye ekiplerini de zorlu bir temizlik süreciyle karşı karşıya getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöplüğe dönüşün evin içindeki atıkları tek tek taşıyarak, kamyona yükledi. Tamamen çöplerden boşaltılan ev, belediyenin cami temizliği ekipleri tarafından deterjanlı sularla yıkanarak, hijyenik hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da ev haşerelere karşı ilaçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kepez Belediyesi Yerel Haberler Belediye Plastik Sağlık Çevre Yaşam Kepez

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });