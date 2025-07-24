Kendisini "Şifacı" olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
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Kendisini
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Antalya'da kendisini "bioenerji uzmanı" ve "şifacı" olarak tanıtan bir kadın, bilimsel temeli olmayan seanslarla insanlardan para topluyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Antalya'da yaşayan ve kendisini "bioenerji uzmanı" ya da "şifacı" olarak tanıtan bir kadın, düzenlediği sözde enerji seanslarıyla vatandaşlardan ücret talep ediyor. Bilimsel temeli olmayan bu yöntemlerle insanları iyileştirdiğini iddia eden kadın, sosyal medya üzerinden de "manevi şifa" adı altında seanslar düzenliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür uygulamaların tıbbi destek gerektiren hastalıkları göz ardı ettirebileceği ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle hasta yakınlarını hedef aldığı belirtilen bu tür kişi ya da oluşumların, duygusal manipülasyon yoluyla maddi kazanç sağladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKara_kalem:

APTALLAR OLMASA AKILLILAR NASIL PARA KAZANIR TÜRKİYEDE SERMAYESİZ EN KIYMETLİ TİCARET DİN TÜCCARLIĞI

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

O tür zihniyetler yüzünden bu haldeyiz ya...

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bunlar neki bu gün cüppelinin bir videosuna denk geldim adam diyoki biz size altın alın döviz kripto almayın dedik alanlar hepsi battı diyor kökü yalan bitcoin tarihi rekor kırdı mesela sonra biri varmış kimin öleceğini bilirmiş ne olacağını bilirmiş kesinmiş burada önemli olan bu hurafeciler değil önemli olan bunlara inanan saftoş kitlelerin çokluğu

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu zihniyetle nereye kadar...

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Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

fal bakanlara sana para gelicek der ama sendende kendisine para vermeni ister madem falda baskasina para gelicegini goruyorsun kendininkini nasil goremiyorsun da baskasindan istiyorsun dimi. Not Sihir buyur fal heykel icki seytan isidir uzak durun ki kurtulusa eresiniz

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