Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Antalya'da yaşayan ve kendisini "bioenerji uzmanı" ya da "şifacı" olarak tanıtan bir kadın, düzenlediği sözde enerji seanslarıyla vatandaşlardan ücret talep ediyor. Bilimsel temeli olmayan bu yöntemlerle insanları iyileştirdiğini iddia eden kadın, sosyal medya üzerinden de "manevi şifa" adı altında seanslar düzenliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür uygulamaların tıbbi destek gerektiren hastalıkları göz ardı ettirebileceği ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle hasta yakınlarını hedef aldığı belirtilen bu tür kişi ya da oluşumların, duygusal manipülasyon yoluyla maddi kazanç sağladığı ifade ediliyor.