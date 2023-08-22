Kemer Belediyesi Sünnet Şöleni Düzenledi

Kemer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kemer'de erkekliğe ilk adımı atan çocukları sünnet ettirerek şölen düzenledi. Sünnet olan 73 çocuğa şölende giyecekleri kıyafetlerin dağıtımı başladı.

Kemer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kemer'de erkekliğe ilk adımı atan çocukları "Sünnet Şöleni" organizasyonu çerçevesinde sünnet ettirdi. Sünnetleri yapılan 73 çocuğa şölende giyecekleri kıyafetlerin dağıtımınına başlandı.

Kemer Belediyesi'nin desteği ile ücretsiz olarak sünnet olan 73 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek sünnet şöleninde Kıraç konseriyle eğlenecek. Çocukların tüm sünnet masraflarını karşılayan Kemer Belediyesi, kayıt yaptıran çocuklara ücretsiz olarak sünnet kıyafetlerini dağıttı.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak Kemer'de bulunan çocukları ücretsiz olarak sünnet ettirdiklerini belirterek, bu yıl 73 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, "Bu yıl 73 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Sünnet olan çocuklarımızın sünnet şöleninde giyecekleri kıyafetleri de dağıtmaya başladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklarımız için sünnet şöleni de yapacağız. Şölenimizde değerli sanatçımız Kıraç da konser verecek" dedi.

Kıyafetleri, Kemer Belediyesi Düğün Salonu'nda 10.30 - 16.30 saatleri arası teslim ediliyor. - ANTALYA