Kazada ölen genç öğretmen Turgutlu'da toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki öğretmen Seda Gülseren Erturun memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Turgutlulu öğretmen Seda Gülseren Erturun bugün Turgutlu Aksekili Hacı Ahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa camiasından isimler, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Olayın geçmişi

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu istikametinden, Razlı Mahallesi istikametine gitmekte olan Türker A. yönetimindeki 35 GB 2602 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Erturun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erturun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seda Gülseren Erturun'un ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Salihli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda 28. dönem MHP Manisa Milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun'un eşi olan Seda Gülseren Erturun'un Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Türker A.'nın gözaltına alındığı belirtildi.