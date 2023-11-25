Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç sürücü, geride 2 yaşında bir çocuk ve hamile bir eş bıraktı. Kazanın ardından düzenlenen cenaze töreniyle genç sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Geride 2 yaşında bir çocuk ve hamile bir eş bıraktı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler yönüne doğru seyir halinde olan Oktay Göçer idaresindeki 41 FP 560 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Süratli olduğu iddia edilen otomobil beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Göçer, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gerisinde iki yaşında bir çocuk ve hamile eş bırakan Göçer, Akyazı Kumköprü Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.