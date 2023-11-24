Kaza Anı Araç Kamerasına Yansıdı

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, anayolun karşısına geçmek isteyen anne Hatice Kul (43) ile kızı E.K.'ya (10) seyir halindeki kamyonetin çarptığı kaza anı, kara yolunda seyir halindeki başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin Orhangazi şehir merkezinden ana yola çıkış yapıp yeşil ışıkta geçiş yaptığı esnada anne ile kızın ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları görüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.