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1 buçuk ay önce yabancı uyruklu kadınla evlenen adam intihar etti

Yaşam Haberleri

Kayseri'de 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla evlenen 58 yaşındaki adam, tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Hayatını kaybeden adam, eşi tarafından kanlar içinde yatarken bulundu.

Kayseri'de 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran (58), tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

TÜFEKLE BAŞINA ATEŞ ETTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş etti.

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti

EŞİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU

Silah sesini duyan eşi, Başaran'ı kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Başaran'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Yaşam

Kocasinan Kayseri Yaşam Haberler

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