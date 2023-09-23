Kayseri'de tramvay kazasında genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Alparslan Mahallesi'nde tramvay durağında meydana gelen kazada 15 yaşındaki H.C'ye tramvay çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. H.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.