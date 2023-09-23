Kayseri'de tramvay kazasında genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Alparslan Mahallesi'nde tramvay durağında meydana gelen kazada 15 yaşındaki H.C'ye tramvay çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. H.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sema Yazar Parkı tramvay durağında 15 yaşındaki H.C'ye tramvay çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam