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Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren gencin cansız bedeni bulundu

Yaşam Haberleri

Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'na giren genç, sudan çıkmayınca çevredekilerin ihbarı üzerine cansız bedeni bulundu.

Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren gencin cansız bedeni bulundu.

Yahyalı ilçesi Çavdaruşağı Mahallesi Göğbelen mevkindeki piknik alanına gelen E.B. (22) serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi.

E.B'nin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Gencin cansız bedeni vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

E.B'nin cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Yaşam

Kayseri Yahyalı Yaşam Haberler

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