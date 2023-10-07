Haberler ›› Yaşam ›› Kayseri'de otobüs kazası: 15 kişi yaralandı

Kayseri'de otobüs kazası: 15 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. Adana'dan Kayseri'ye gelen S.K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı yolcu otobüsü, Büyükkum mevkisinde, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile aralarında askerlerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.