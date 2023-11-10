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Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.