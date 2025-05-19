Kayseri'de Köpek Tarafından Isırılan 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Köpek Tarafından Isırılan 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de millet bahçesinde, ağaca bağlı bir köpeğin ısırdığı 4 yaşındaki Metehan D., hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

KAYSERİ'de millet bahçesinde ağaca bağlı sahipli köpek tarafından ısırılan Metehan D. (4), hastaneye kaldırıldı.

Millet bahçesine bugün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Metehan D., K.B.'ye ait ağaca bağlı köpeği gördü. Köpeğin yanına yaklaşan Metehan D., hayvan tarafından boynundan ısırıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metehan D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.