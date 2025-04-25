Kayseri'de Engelli Bireyler İçin 130 Akülü Araç Dağıtıldı

KAYSERİ'de engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak hedefiyle 2017 yılından beri devam eden 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında 130 akülü araç daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Şen Holding ve CEHA Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in öncülüğünde devam eden projede 8 yılda 1.800'e yakın akülü aracın dağıtıldığı bildirildi.

Emniyetle Engelsiz Yarınlar, kamunun öncülüğünde, özel sektör ve hayırseverlerin destekleriyle büyüyen bir proje olarak dikkat çekiyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve CEHA Büro Mobilyaları A.Ş. ortaklığı ile düzenlenen akülü araç teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve hayırsever iş insanı Çetin Şen katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Toplumu daha adil ve kapsayıcı bir yapıya dönüştürmenin yolu, en çok ihtiyaç duyan bireyleri öncelemekten geçiyor. Bu proje sadece araç teslimi değil, umut teslimidir" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, Kayseri için her projeye destek verdiğini söylediği Çetin Şen'e teşekkür ederek, Şen Holding tarafından yapılacak olan yeni ErVa Spor Okulu projesinin müjdesini de verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise engellilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirtti.

Projedeki liderliği ve üstün katkılarıyla engellerin aşılmasında üstlendiği özverili sorumluluk ve sürekli desteği için teşekkür plaketi takdim edilen Çetin Şen ise projeye dair görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Toplumun her kesimini kucaklayan bir gelecek inşa etmek en büyük önceliğimiz. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine olan inancımızla katkı sağladığımız bu proje, bizim için büyük bir gurur kaynağı."

Şen, ayrıca özel sektör temsilcilerine de seslenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elbirliğiyle destek olma çağrısında bulundu.