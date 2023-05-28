Kayseri'de balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine çocukların babası ile yakınları ve akrabaları katıldı.

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı binanın 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne N.D. (29) ile oğlu H.D. (8) ve kızı Z.D. (5) için cenaze töreni düzenlendi.

Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, çocukların babası ile yakınları ve akrabaları katıldı.

Kayseri'de dün, 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetmişti.