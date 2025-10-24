KAYSERİ'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri kapsamında 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulye yemeği ikram edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-26 Ekim arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri başladı. Açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, ünlü şefler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 3'üncü Kayseri Gastronomi Günleri açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "En az 200 tane Kayseri'miz ile ilgili ürünler var. Efendim çeşit çok, tat çok, muhabbet çok. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'mizi görmenizi istiyoruz. Bunu UNESCO'nun ulusal bazdaki kreatif şehirler listesinde yer alma adına yaptığımızı ve kalıcı olma için de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü vurgulamak adına söylüyorum. Kayseri sanayi ve ticaretle anılır ama son süreçte de elbette tarım ve hayvancılığın yanında turizm, ama turizmin içinde kayak turizmi elbette amiral gemimiz ama gastronomi de bunun olmazsa olmazı diyoruz. Biz de bu alanda fazlasıyla varız. Kayseri'mizin tadı farklı diyoruz, tatmadan da anlaşılmaz diyoruz" dedi.

'YÖREMİZDE YETİŞEN BİR FASÜLYE'

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, "Bu yıl, Gastronomi Günleri'nin üçüncüsü düzenleniyor. İlk yıl, 1 ton mantıyı bir kazanda pişirerek dünya rekoru denemesi yaptık. Geçen yıl 1 ton sucuğu, bir şişe takarak dönerini yaptık. Bu yıl ise pastırmalı Gömeç kuru fasulyesini yaptık. Yine 1 ton yaptık. Gömeç kuru fasulyesi, yöremizde yetişen bir fasulye. Pastırma ile de buluşunca gerçekten hem tüketimi kolay hem de sağlık açısından önemli. Aynı zamanda enerji deposu. Kuru fasulyeyi burada pişirerek tüm vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından vatandaşlara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulye yemeği dağıtıldı.

