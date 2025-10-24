Haberler

Kayseri Gastronomi Günleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri kapsamında 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulye yemeği ikram edildi.

KAYSERİ'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastronomi Günleri kapsamında 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulye yemeği ikram edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-26 Ekim arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri başladı. Açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, ünlü şefler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 3'üncü Kayseri Gastronomi Günleri açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "En az 200 tane Kayseri'miz ile ilgili ürünler var. Efendim çeşit çok, tat çok, muhabbet çok. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'mizi görmenizi istiyoruz. Bunu UNESCO'nun ulusal bazdaki kreatif şehirler listesinde yer alma adına yaptığımızı ve kalıcı olma için de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü vurgulamak adına söylüyorum. Kayseri sanayi ve ticaretle anılır ama son süreçte de elbette tarım ve hayvancılığın yanında turizm, ama turizmin içinde kayak turizmi elbette amiral gemimiz ama gastronomi de bunun olmazsa olmazı diyoruz. Biz de bu alanda fazlasıyla varız. Kayseri'mizin tadı farklı diyoruz, tatmadan da anlaşılmaz diyoruz" dedi.

'YÖREMİZDE YETİŞEN BİR FASÜLYE'

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, "Bu yıl, Gastronomi Günleri'nin üçüncüsü düzenleniyor. İlk yıl, 1 ton mantıyı bir kazanda pişirerek dünya rekoru denemesi yaptık. Geçen yıl 1 ton sucuğu, bir şişe takarak dönerini yaptık. Bu yıl ise pastırmalı Gömeç kuru fasulyesini yaptık. Yine 1 ton yaptık. Gömeç kuru fasulyesi, yöremizde yetişen bir fasulye. Pastırma ile de buluşunca gerçekten hem tüketimi kolay hem de sağlık açısından önemli. Aynı zamanda enerji deposu. Kuru fasulyeyi burada pişirerek tüm vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından vatandaşlara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulye yemeği dağıtıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.